Киев запретил Гнойному въезд в страну с подачи журналистов

Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну российскому рэперу Гнойный (Вячеслав Машнов). Об этом в пятницу, 6 октября, сообщает издание «Апостроф», которое стало инициатором запрета.

Газета уточняет, что обратилась в СБУ с запросом в попытке выяснить, может ли Гнойный посещать Украину, и получили ответ, что исполнитель в базе персон нон грата не числится. Через несколько часов в редакцию пришло дополнительное письмо, в котором силовое ведомство сообщило о решении запретить Гнойному въезд.

Журналисты издания отметили, что Машнов посещал Крым, а также в рэп-батле с Эрнесто Заткнитесь Гнойный сказал: «Твои якобы друзья не существуют, словно украинцы как нация».

2 октября Гнойный попал в базу украинского сайта «Миротворец». Он обвинен в «сознательном нарушении государственной границы Украины» и назван «участником попыток легализации аннексии АР Крым Россией».

29 сентября представитель Гнойного Станислав Куницын сообщил, что артист планирует дать концерт в украинской столице 24 декабря. Он должен был выступить под псевдонимом Слава КПСС. Его концерт анонсировала площадка «Атлас».

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, в результате которого за это решение высказалось подавляющее большинство участников голосования. Киев признать результаты плебисцита отказался. Москва заявляет, что референдум был осуществлен в соответствии со всеми нормами международного права.

