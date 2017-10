Милонов призвал к массовым казням рэперов

Я не понимаю почему депутаты себе позволяют такие выражение , но такие высказывания в моем случае ,привели к судимости по 282 статье . Наверно когда у тебя есть депутатская неприкосновенность ты Бог . Я надеюсь я достаточно понятно объяснил господину Милонову о том, что такие словечки не уместны и что мы думаем о таких выходках наших " правителей " . Скоро https://youtu.be/OBsghtZ7WVQ >> ищете в #yuotube Real Talk / что выдумаете по поводу нот фашизма в рядах высших эшелонов власти? Покажите это другим, люди должны знать что мы против .

