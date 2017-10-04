Милонов призвал к массовым казням рэперов

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время шоу пранкеров Вована и Лексуса заявил о необходимости уничтожать рэперов. Отрывок передачи опубликовал в Instagram хип-хоп-исполнитель Птаха.

«Только массовые казни рэперов помогут спасти русскую культуру», — заявил парламентарий. Он добавил, что начал бы с Оксимирона.

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«Я не понимаю, почему депутаты себе позволяют такие выражения, но такие высказывания в моем случае привели к судимости по 282-й статье [УК РФ] («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» — прим. «Ленты.ру»). Наверно, когда у тебя есть депутатская неприкосновенность, ты Бог», — прокомментировал Птаха.

Ранее, в сентябре, Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного.