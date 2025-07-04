Россиянин сел на 17 лет за жестокую расправу над сожительницей

Во Владивостоке мужчина получил 17 лет колонии за сожжение сожительницы

Приморский краевой суд во Владивостоке приговорил местного жителя к 17 годам строгого режима за расправу над сожительницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Установлено, что в июле 2020 года мужчина во время застолья со спиртным поссорился с сожительницей, облил ее горючей жидкостью и поджег. После этого он спрятался на балконе и ждал, пока приедут пожарные.

Женщина отравилась продуктами горения, квартира выгорела. В счет возмещения ущерба с мужчины также взыскали более 800 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Копейске суд взял под стражу жителя, обвиненного в покушении на соседа.