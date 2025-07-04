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17:00, 4 июля 2025Силовые структуры

Лишивший россиянина кистей рук взрыв коробки оказался местью

В Копейске суд взял под стражу жителя, обвиненного в покушении на соседа
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

В Копейске Челябинской области 55-летнего жителя уличили в причастности к взрыву коробки в руках мужчины на улице. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Задержанным оказался сосед потерпевшего, его обвинили в преступлении по статье о покушении и взяли под стражу до 3 сентября.

По версии следствия, днем 2 июля мужчина решил расправиться с 60-летним соседом из-за затяжного конфликта. Для этого он изготовил предмет с находящимся внутри неустановленным веществом и разместил его в своем почтовом ящике. В тот же день потерпевший забрал коробку. Взрыв произошел, когда мужчина шел по улице. У него оторвало кисти обеих рук.

Как стало известно Ura.ru, обвиняемый решил таким образом отомстить потерпевшему за то, что тот залезал в его почтовый ящик. Потерпевший также признал, что коробку забрал из ящика соседа.

Ранее сообщалось, что установлена личность подрывника бывшего главы Луганска Манолиса Пилавова.

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