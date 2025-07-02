Идущий мимо многоэтажки россиянин остался без кистей рук после взрыва предмета

В Копейске мужчина остался без кистей рук после взрыва неизвестного предмета

В Копейске Челябинской области мужчина, идущий мимо многоэтажного дома, остался без кистей рук после взрыва неизвестного предмета. Случившееся с россиянином попало на видео, его публикует Telegram-канал Ural Mash.

На появившихся в сети кадрах видно, как несколько граждан в ужасе разбегаются. Затем появляется горожанин с окровавленными конечностями.

Пострадавшего в шоковом состоянии отправили в больницу, сотрудники полиции начали проверку.

До этого стало известно, что жительница Москвы попала в ожоговое отделение больницы после взрыва вейпа во рту. Врачи диагностировали у нее ожоги лица, глаз, шеи, передней грудной стенки, а также правой кисти.

Еще раньше в Москве в руках посетителя музея-заповедника Коломенское в Москве взорвалась электронная сигарета.