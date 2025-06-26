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18:03, 26 июня 2025Россия

У россиянки во рту взорвался вейп

Жительница Москвы попала в больницу с ожогами после взрыва вейпа во рту
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Unsplash

Жительница Москвы попала в ожоговое отделение больницы после взрыва вейпа во рту. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения столицы.

По его данным, устройство было неисправно, поэтому взорвалось во время использования. На россиянке моментально загорелась одежда, вследствие чего она получила ожоги.

Пострадавшую доставили в больницу имени Ф. И. Иноземцева. Медики диагностировали у нее ожоги лица, глаз, шеи, передней грудной стенки, а также правой кисти.

Ранее сообщалось, что в Москве в руках посетителя музея-заповедника Коломенское взорвалась электронная сигарета. Предварительно, пострадавший также получил ожоги.

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