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11:57, 26 июня 2025Россия

В руках посетителя музея-заповедника в Москве произошел взрыв

Shot: В руках посетителя музея Коломенское взорвалась электронная сигарета
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетВзрыв в Москве

Фото: Михаил Фомичев / РИА Новости

В Москве в руках посетителя музея-заповедника Коломенское взорвалась электронная сигарета. Об этом сообщил Shot в Telegram.

По информации издания, происшествие случилось возле Дворца царя Алексея Михайловича. Предварительно, пострадавший получил ожоги. Состояние мужчины не уточняется, сейчас его осматривают врачи.

Похожий инцидент произошел в Москве в сентябре 2024 года. Тогда вейп взорвался в руках подростка, который воспользовался устройством во время подзарядки. В результате москвич получил травмы лица и ожоги рук.

В июне депутаты Госдумы подготовили поправки в законодательство, полностью запрещающие продажу вейпов и электронных сигарет. За нарушение авторы инициативы предложили ввести административную ответственность и денежные штрафы в размере до 500 тысяч рублей для физических лиц и до двух миллионов рублей — для юридических.

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