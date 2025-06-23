В России захотели запретить продажи двух видов продукции

В Госдуме предложили полностью запретить продажи вейпов и электронных сигарет

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» (СЗРП) предложили полностью запретить продажи в стране двух видов продукции — вейпов и электронных сигарет. Об этой инициативе парламентариев сообщает РИА Новости со ссылкой на подготовленные поправки.

Депутаты подготовили пакет законопроектов, подразумевающий полноценный запрет на реализацию в стране никотинсодержащей продукции. За нарушение парламентарии предложили ввести административную ответственность. Она коснется тех, кто продолжит оптовые и розничные продажи вейпов и электронных сигарет.

В качестве дополнительного ограничения предлагается ввести денежные штрафы в 20-50 тысяч рублей для физических и от 500 тысяч до миллиона — для юридических. В то же время в отношении тех, кто продает никотинсодержащую продукцию несовершеннолетним, санкции должны быть еще жестче, подчеркнул лидер СЗРП Сергей Миронов. Для физлиц штраф при таком раскладе штраф должен составить 300-500 тысяч рублей, а для юрлиц — 1,5-2 миллиона. Внести вышеуказанные поправки на рассмотрение в ГД планируется в ближайшее время, заключили в пресс-службе фракции.

Ранее спикер российского парламента Вячеслав Володин заявил, что депутаты ГД поддержит запрет на продажу электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции. В поддержку такой меры, отметил он, в частности, выступил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) РФ Антон Алиханов. Эта инициатива, подчеркнул Володин, будет рассматриваться в приоритетном порядке.