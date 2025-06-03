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12:27, 3 июня 2025Экономика

Володин высказался о запрете в России вейпов

Володин: Госдума поддержит полный запрет на продажу вейпов
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Если правительство предложит запретить продажу электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции, то депутаты Госдумы поддержат соответствующий законопроект. Об этом заявил спикер российского парламента Вячеслав Володин. Его процитировало ТАСС.

По его словам, после того, как министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов высказался о желательности полного запрета продажи вейпов, в Госдуме ждут, что правительство выступит с соответствующей законодательной инициативой. В свою очередь, парламентарии не только поддержат ее, но и рассмотрят в приоритетном порядке.

Володин напомнил о вреде, который наносят здоровью вейпы, в жидкостях к которым содержатся тяжелые металлы и при испарении которых образуются токсичные соединения. Их проникновение в организм человека повышает риск развития тяжелых заболеваний.

Ранее Алиханов, рассуждая о продаже вейпов, констатировал, что возрастной ценз не всегда эффективно работает, и выступил за тотальный запрет такой продукции.

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