Установлена личность подрывника бывшего главы Луганска

Убийство экс-мэра Луганска Пилавова устроила 36-летняя женщина

Бывшего главу Луганска Манолиса Пилавова подорвала 36-летняя Алена Ч. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, взрывное устройство находилось в рюкзаке женщины. Она оставила рюкзак около дома Пилавова на улице Тараса Шевченко незадолго до взрыва. Перед взрывом подозреваемая разговаривала с кем-то по телефону.

Предположительно, Алену Ч. использовали втемную. Известно, что она жила в Брянске и приехала в Луганск по заданию неизвестных. У нее остались двое детей.

Взрыв, унесший жизнь Пилавова, прогремел около жилого дома на улице Тараса Шевченко. Бомба была заложена за дверью и сработала, когда ее открыли. Алена Ч. также не выжила.

Манолис Пилавов находился в украинской базе «Миротворец». Его подрыв следователи квалифицировали как теракт.