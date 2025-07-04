Установлена личность подрывника бывшего главы Луганска

Бывшего главу Луганска Манолиса Пилавова подорвала 36-летняя Алена Ч. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.
По его данным, взрывное устройство находилось в рюкзаке женщины. Она оставила рюкзак около дома Пилавова на улице Тараса Шевченко незадолго до взрыва. Перед взрывом подозреваемая разговаривала с кем-то по телефону.
Предположительно, Алену Ч. использовали втемную. Известно, что она жила в Брянске и приехала в Луганск по заданию неизвестных. У нее остались двое детей.
Взрыв, унесший жизнь Пилавова, прогремел около жилого дома на улице Тараса Шевченко. Бомба была заложена за дверью и сработала, когда ее открыли. Алена Ч. также не выжила.
Манолис Пилавов находился в украинской базе «Миротворец». Его подрыв следователи квалифицировали как теракт.