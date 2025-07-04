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12:31, 4 июля 2025Силовые структуры

Установлена личность подрывника бывшего главы Луганска

Убийство экс-мэра Луганска Пилавова устроила 36-летняя женщина
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Бывшего главу Луганска Манолиса Пилавова подорвала 36-летняя Алена Ч. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его данным, взрывное устройство находилось в рюкзаке женщины. Она оставила рюкзак около дома Пилавова на улице Тараса Шевченко незадолго до взрыва. Перед взрывом подозреваемая разговаривала с кем-то по телефону.

Предположительно, Алену Ч. использовали втемную. Известно, что она жила в Брянске и приехала в Луганск по заданию неизвестных. У нее остались двое детей.

Взрыв, унесший жизнь Пилавова, прогремел около жилого дома на улице Тараса Шевченко. Бомба была заложена за дверью и сработала, когда ее открыли. Алена Ч. также не выжила.

Манолис Пилавов находился в украинской базе «Миротворец». Его подрыв следователи квалифицировали как теракт.

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