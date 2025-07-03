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17:57, 3 июля 2025Силовые структуры

Российские следователи назвали взрыв в Луганске терактом

Взрыв в Луганске, в котором погиб бывший мэр, квалифицировали как теракт
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв в Луганске

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Взрыв в центре Луганска, стоивший жизни экс-главе города Манолису Пилавову, который находился в украинской базе «Миротворец», квалифицирован как теракт. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Следственный комитет России (СКР).

По данным следствия, возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте, незаконном приобретении, передаче, хранении взрывчатых веществ и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Бомба была заложена за дверью жилого дома на улице Тараса Шевченко. Когда ее открыли, прогремел взрыв. Позже стало известно, что террористы подорвали бывшего главу администрации Манолиса Пилавова.

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