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16:28, 3 июля 2025Силовые структуры

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в Луганске

В Луганске возбуждено уголовное дело по факту взрыва в центре города
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

В Луганске возбуждено уголовное дело по факту взрыва в центре города. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным следствия, СВУ было заложено за дверью жилого дома на улице Тараса Шевченко, когда ее открыли, прогремел взрыв, один человек стал жертвой. Также пострадали три человека.

О взрыве в Луганске стало известно ранее 3 июля. Он произошел примерно в 11:52 мск неподалеку от краеведческого музея, где открывалась новая выставка. Место оцепили правоохранители, это попало на видео.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Назначены судебные экспертизы, в том числе взрыво-техническая. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что стала известна жертва подрыва СВУ в центре Луганска.

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