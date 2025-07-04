На Украине собрались конфисковать российские вагоны

Зеленский предложил Раде изъять в пользу Украины 1592 российских вагона

На Украине собрались конфисковать 1592 железнодорожных вагона, принадлежащих России. Соответствующий законопроект внес в Верховной раду президент страны Владимир Зеленский, сообщает РИА Новости.

В рамках документа предлагается утвердить решение Совета национальной безопасности и обороны Украины «О принудительном изъятии на Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов»,

«С целью предотвращения контроля за железнодорожными вагонами ... существует потребность принудительного изъятия 1592 различных видов вагонов в пользу Украины, — гласит текст пояснительной записки к законопроекту.

В феврале Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил иск министерства юстиции республики о конфискации активов российской нефтяной компании «Татнефть». Речь идет о взыскании в доход государства активов ПАО «Татнефть имени В.Д. Шашина», а также долей в фирмах, которые владеют нефтебазами, автозаправочными станциями, бензовозами, автомобилями в Харьковской и Полтавской областях и нежилыми зданиями и земельными участками.