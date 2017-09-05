Первый канал похоронил рок после баттла Оксимирона и Гнойного

В эфире «Воскресных новостей» вышел сюжет о баттле российских рэперов Оксимирона и Гнойного, который прошел в Санкт-Петербурге 6 августа. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

В программе признали, что столкновение двух реперов стало одним из самых обсуждаемых событий августа. Так, Первый канал вспомнил, что Гнойный, или Слава КПСС, ранее выступал под множеством псевдонимов и записывал «кулинарное шоу» о глазированных сырках, а Оксимирон приехал из Лондона в Россию «развивать реп-культуру».

«Подростковый и тюремный жаргон перемешался с цитатами из русских классиков», — так охарактеризовали баттл в сюжете.

К анализу привлекли блогера Николая Соболева, а также психолога, который заявил, что миллионы людей смотрят баттлы из-за эмоций.

В заключение Первый канал отметил, что «реп победил рок», и предположил, что современный Данила Багров из фильма «Брат» слушал бы речитатив.

В сети на выпуск отреагировали неоднозначно: одни признали, что сюжет вышел «неожиданно адекватным», а другие настаивают, что телевидению все же не стоит обозревать события интернет-пространства.