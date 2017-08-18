Из баттла Оксимирона с Гнойным удалили все слова

Видео: Killhomielele / YouTube

Пользователь YouTube под ником Killhomielele опубликовал ролик рэп-баттла российских исполнителей Оксимирона и Гнойного, убрав из него все слова.

Оригинальное видео с противостоянием длилось более часа. Ролик со вздохами и междометиями, созданный блогером, длится почти шесть минут.

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В комментариях пользователи похвалили создателя ролика. Некоторые посчитали, что видео можно причислить к жанру ASMR (автономная сенсорная меридиональная реакция) — вид роликов, вызывающих у зрителя приятное покалывание в затылке и мурашки, бегущие от спины и шеи к конечностям.

Баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Число просмотров записи преодолело отметку в 7,7 миллионов менее чем за сутки, что сделало ролик самым просматриваемым среди мировых рэп-баттлов за 24 часа.