Баттл Оксимирона и Гнойного набрал свыше 11 миллионов просмотров на YouTube

Число просмотров записи рэп-баттла Оксимирона и Гнойного преодолело отметку в 11 миллионов. Второй день ролик продолжает держаться на первом месте в трендах российского сегмента YouTube.

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Поединок, в результате которого проиграл Оксимирон, стал самым просматриваемым среди мировых рэп-баттлов за сутки. В первый день количество просмотров на YouTube превышало 7,7 миллиона.

Баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа, а запись с ним на YouTube выложили в ночь на 14 августа, уже к утру ее посмотрели более 3,5 миллионов человек.

Оксимирон, который прежде никогда не проигрывал в рэп-баттлах, потерпел поражение со счетом 0:5.