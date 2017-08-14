Внезапный ор Ресторатора напугал зрителей рэп-баттла Оксимирона и Гнойного

Зрители рэп-баттла с участием Оксимирона и Гнойного признались, что оказались напуганы моментом, когда в поединок неожиданно вступил его организатор Александр Тимарцев, известный как Ресторатор.

Гнойный на дуэли представлял платформу SLOVOSPB, а Оксимирон — площадку Тимарцева Versus Battle и в какой-то момент дал ему закончить свою фразу. «Твои глаза сказали, что ты баттл писал в декабре, потому что школа», — начал исполнитель. «SLOVO — самая слабая площадка в стране», — с силой выкрикнул Ресторатор.

Пользователи соцсетей написали, что громкий звук заставил их содрогнуться. «Когда Ресторатор заорал, я чуть не откинулась», —

отметила пользователь Twitter kuroiumiii.

Многие признали что короткая реплика Тимарцева стала лучшим моментом баттла, и победу стоило присудить ему.

Эмоциональное выступление организатора Versus Battle породило множество пародий.

Запись баттла Оксимирона и Гнойного (он же Слава КПСС), который называли самым ожидаемым за последнее время, появилась на YouTube в ночь на 14 августа и к утру набрала больше 3 миллионов просмотров. На данный момент число просмотров превысило 6,8 миллиона.