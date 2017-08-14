Интернет и СМИ
 

Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного разошелся на мемы

Перейти в «Мою Ленту»

Зрители Versus Battle бурно отреагировали на поражение Оксимирона в рэп-поединке с Гнойным (он же Слава КПСС). В социальных сетях ролик разошелся на мемы, а поклонники Гнойного поехидничали по поводу прежней самоуверенности Оксимирона.

Рэп-битва Оксимирона и Гнойного была самым ожидаемым баттлом за последнее время.

Фанаты Оксимирона не думали, что их кумир, прежде не проигрывавший в рэп-дуэлях, потерпит поражение со счетом 0:5.

Расстроенных поклонников поспешили потроллить недоброжелатели. Одни писали, что Оксимирона «наконец поставили на место», другие иронизировали над тем, как сложится будущее рэпера посла баттла.

Пользователи не прошли и мимо тесного контакта выступавших.

Баттл Оксимирона и Гнойного состоялся 6 августа. Запись поединка появилась на YouTube только в ночь на 14 августа. За 12 часов с момента публикации ролик собрал около 5 миллионов просмотров. На данный момент число просмотров видео приближается к отметке в 6 миллионов.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Оксимирон объяснил поражение на рэп-баттле
Гнойный словами «Какая боль» потроллил Оксимирона
Баттл Оксимирона против Гнойного за ночь набрал свыше 3,5 миллиона просмотров
Последние новости
ФСБ опубликовала видео задержания смертников со взрывчаткой «мать Сатаны»
Безработного из Мытищ избили за отказ подарить велосипед  
Опровергнута теория формирования Земли
Псковский губернатор узнал «знаменитую зеленую папку» на столе Путина
Российские промышленники пожаловались на скачущий рубль
В Тюменской области возбудили дело в отношении задавившей во сне сына женщины
Турчинов назвал провокацией России информацию об украинских двигателях в КНДР
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:04 2 августа

Не вижу зла

Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
00:5812 августа

На Первом канале назвали дату принятия окончательного решения по Малахову

16:3710 августа

Алексей Панин согласился заменить Малахова на Первом за «хорошие деньги»

16:12Сегодня

Владимир Тодоров назначен главным редактором «Ленты.ру»

Интернет и СМИ00:03Сегодня

«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»

Кто претендует на престол Андрея Малахова
14:04Сегодня

Любителей знакомиться в сети защитят от снимков половых органов

15:5510 августа

Walmart осудили за открытие «сезона охоты» в американских школах

13:09Сегодня

Появился выпуск «Пусть говорят» с новым ведущим

Интернет и СМИ00:0510 августа

Папенькин сынок

Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
10:54Сегодня

Назван состав жюри нового сезона «Голоса»

12:1410 августа

В сети возмутились приложением с «черными» и «азиатскими» фильтрами

14:2813 августа

Пермский журналист договорился о спарринге с напавшим на НТВшника «десантником»

Россия
«Окровавленная морда серого животного»
История хаски, казненной за убийство куриц на подмосковной даче
В Тюменской области возбудили дело в отношении задавившей во сне сына женщины
«Спрошу со всех как с понимающих»
Чем займется Сергей Удальцов после 4,5 лет заключения
Александр СоколовАктивный гражданин
За что осудили журналиста РБК Александра Соколова
Псковский губернатор узнал «знаменитую зеленую папку» на столе Путина
Обнаружено возможное местонахождение горняков в шахте «Мир»
Путин провел телефонные переговоры с Назарбаевым и Атамбаевым
Все материалы
Мир
Федор Лукьянов: Удар по «Кимерике»
Почему Дональд Трамп должен применить силу против Пхеньяна
Гори, гори ясно
Американские нацисты устроили репетицию гражданской войны и хотят еще
Индия вышлет мусульман-беженцев вопреки воле ООН
Сирийского парикмахера осудили в Германии за вымогательство денег у исламистов
Чавес сгнил, страна сломалась
Венесуэльцы едят мусор, делают аборты и пытаются свергнуть власть
Ли Куан Ю с семьей в своей резиденцииДомик дедушки Ли
Аварийная хибара рассорила наследников отца сингапурского чуда
Убийство итальянца тремя россиянами попало на видео
Все материалы
Бывший СССР
Встал вопрос
Почему на постсоветском пространстве исчезают люди
Турчинов назвал провокацией России информацию об украинских двигателях в КНДР
Лес костей
Кто прячется в лесах Прибалтики
Бывший украинский разведчик рассказал о завидной жизни в Крыму
Кравчук рассказал о потехах Януковича во время Майдана
Саакашвили назвал себя условием смены власти в Грузии
Лукашенко обеспокоили «шалости» России на границе с Белоруссией
Все материалы
Финансы
Все идет по плану
Ким Чен Ын готовит Северную Корею к ядерной войне
Аномальную погоду назвали причиной ускорения экономики России
Российские промышленники пожаловались на скачущий рубль
Минтруд легализовал более 800 тысяч работающих в тени россиян
Тосунян допустил спасение «Югры» саудовским принцем
Совладелец «Югры» нашел принца-спасителя банка
Кредиты стали для бедных россиян способом выживания
Все материалы
Бизнес
Чифирнем: Россия останется без кофе
Бодрящие зерна подорожают минимум на четверть
Поперек течения
В Хакасии строительство опасного понтонного моста вызвало вопросы у общественности
Не взлетит
Почему срывается многомиллиардная российская сделка с Ираном
«Мегафон» поборется с ФАС в суде
Ростовская область побила свой прошлогодний рекорд по сбору ранних зерновых
ФАС разрешила «Мегафону» купить половину «Евросети»
У офиса Google появились плакаты в поддержку уволенного за «сексизм» инженера
Все материалы
Силовые структуры
Northrop Grumman B-2 SpiritНазад к Хиросиме
Зачем США высокоточные ядерные бомбы
Роли исполняли: кто есть кто в «банде GTA»
Главное о беспощадных убийцах с большой дороги
Чей ствол крепче
Зачем из пулемета делать автомат и карабин
Посол России в Ираке сообщил о скором начале поставок танков Т-90
ФСБ опубликовала видео задержания смертников со взрывчаткой «мать Сатаны»
В КТРВ заявили о помощи Китаю в создании ракетного вооружения
Разведка США и эксперты нашли украинские двигатели на новых ракетах КНДР
Все материалы
Наука и техника
«Осужденным к расстрелу рубили головы топором»
Зачем Сталин устроил Большой террор и утопил страну в крови
Харе Гитлер!
Пережившие войну нацисты нашли спасение в йоге и гомосексуализме
Горбатая гора
Что скрывают секретные бункеры Второй мировой войны в Альпах
Раскрыта причина появления цунами-«монстров»
Опровергнута теория формирования Земли
Назван срок гибели человечества
НАСА в последний раз представило снимки Титана
Все материалы
Спорт
Мария ЛасицкенеБез чувств
Трагедия Болта и победы россиян без флага — каким был ЧМ по легкой атлетике
В сети появилась видеозапись драки болельщиков ЦСКА и «Спартака» в Красноярске
В Екатеринбурге пройдет Кубок России по спортивной гимнастике
Чемпиона России по гольфу арестовали за убийство матери
В аппарате губернатора Петербурга объяснили фразу «"Ахмат" — сила»
Бизнесмены поставили 880 тысяч долларов на победу Мэйуэзера над Макгрегором
Губернатор Санкт-Петербурга восславил «Ахмат» в компании Кадырова
Все материалы
Культура
Мэгги Смит«Адюльтер, изнасилование и судебный роман о разводе»
От «Саги о Форсайтах» к «Аббатству Даунтон»
1930«А баб жалеть нечего. Они мужиков стоят»
Как советская власть отправляла людей под копыта истории: книга Юлии Яковлевой
Попытка — пытка
Самые рискованные кинопробы: от «Лолиты» до фильмов Ларса фон Триера
Путина попросили вступиться за обвиняемого в мошенничестве шансонье Новикова
На фестивале в Локарно победил фильм об умирающей китаянке
Gelandewagen Тимати уличили в езде по тротуарам у Шереметьево
Оксимирон объяснил поражение на рэп-баттле
Все материалы
Интернет и СМИ
Не вижу зла
Основатель Tor не верит в криминальный «темный» интернет, а он есть
Папенькин сынок
Школьник-миллионер утопает в роскоши и не стесняется это демонстрировать
«Журналистика мертва, а телевидение — отстой»
Кто претендует на престол Андрея Малахова
Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного разошелся на мемы
Владимир Тодоров назначен главным редактором «Ленты.ру»
Любителей знакомиться в сети защитят от снимков половых органов
Появился выпуск «Пусть говорят» с новым ведущим
Все материалы
Ценности
GM Firebird IIIСпиннер под капотом
К чему приводит установка газовой турбины в автомобиль
Кавказ решает!
Тбилиси превращается в одну из самых модных столиц мира
Российский дизайнер сшила платок с голой русалкой и котом из сказок Пушкина
Американцы предложили совместить пляжный отдых с нанесением макияжа
MINI привезет во Франкфурт секретный электрический концепт
Шведы призвали к строгости в одежде
Женщинам предложили носить купальники наизнанку
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Сюда приезжают все известные люди Европы»
Чем живет испанский остров, доступный только избранным
И шашлычок под коньячок
Что сделало сочинские пляжи лучшими в мире
В Башкирии пропали 15 туристов из Челябинской области
Интерес семейных туристов к отдыху в Турции рухнул из-за вируса Коксаки
Соревнование с туалетной бумагой устроили во время авиарейса в США
«Подкравшегося» к отдыхающим в Калифорнии кита сняли на видео
Российские туристы назвали любимое место для отпуска
Все материалы
Из жизни
«Они думают, что в России все плохо»
История москвички, переехавшей в Шотландию
Деньги танцующего миллионера
За что у любимца интернета Джанлуки Вакки отбирают виллы и яхты
По рукам
Модель продавали в секс-рабство через Tor, но ее спас годовалый сын
Королева Великобритании устроила вечеринку в стиле ABBA
Редкого розового слоненка сняли на видео
Итальянец воспользовался весами в супермаркете для взвешивания гашиша
Бывший телохранитель принцессы Дианы выдвинул версию о ее убийстве
Все материалы
Лучшие машины дешевле миллиона
Какие машины стоит купить за миллион (или около того) рублей
Тяжелое топливо
Тест Bentley Bentayga Diesel. Роскошь на солярке — скучно или круто?
Самые глупые автоугоны
Угонщики, совершавшие самые нелепые попытки угнать автомобиль
Самая нелепая парковка
«Гении парковки» со всего мира
Porsche купит своим клиентам очки из-за «ослепляющих» интерьеров
Запуск старого «Мерседеса» после девяти лет простоя показали на видео
В аварии на Нюрбургринге пострадали 10 человек
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы