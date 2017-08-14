Рэп-баттл Оксимирона и Гнойного разошелся на мемы

Зрители Versus Battle бурно отреагировали на поражение Оксимирона в рэп-поединке с Гнойным (он же Слава КПСС). В социальных сетях ролик разошелся на мемы, а поклонники Гнойного поехидничали по поводу прежней самоуверенности Оксимирона.

Рэп-битва Оксимирона и Гнойного была самым ожидаемым баттлом за последнее время.

Фанаты Оксимирона не думали, что их кумир, прежде не проигрывавший в рэп-дуэлях, потерпит поражение со счетом 0:5.

Расстроенных поклонников поспешили потроллить недоброжелатели. Одни писали, что Оксимирона «наконец поставили на место», другие иронизировали над тем, как сложится будущее рэпера посла баттла.

Пользователи не прошли и мимо тесного контакта выступавших.

Баттл Оксимирона и Гнойного состоялся 6 августа. Запись поединка появилась на YouTube только в ночь на 14 августа. За 12 часов с момента публикации ролик собрал около 5 миллионов просмотров. На данный момент число просмотров видео приближается к отметке в 6 миллионов.