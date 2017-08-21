Роскомнадзор оштрафует шесть СМИ за публикацию баттла Оксимирона с Гнойным

Роскомнадзор принял решение оштрафовать шесть изданий, опубликовавших у себя видеоролик баттла российских рэперов Оксимирона и Гнойного с нецензурной бранью. Об этом сообщается в понедельник, 21 августа, на сайте ведомства.

Протоколы об административном правонарушении будут составлены в отношении изданий РИА Новости, «Московский комсомолец», «Аргументы и Факты», Republic, телеканала «Дождь» и сайта журнала Maxim. Их обяжут заплатить штраф в размере 50 тысяч рублей.

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Кроме того, еще 26 СМИ, которые опубликовали гиперссылки на баттл, получат профилактические письма.

«Если вы передвигаетесь на автомобиле с превышением скорости, будьте готовы к тому, что вас зафиксируют камеры видеонаблюдения и вам придется заплатить штраф. Когда СМИ в погоне за вниманием аудитории используют запрещенные приемы, это также имеет свою цену», — отметил глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Баттл состоялся в Санкт-Петербурге 6 августа. Победу со счетом 5:0 одержал Гнойный. Число просмотров записи преодолело отметку в 7,7 миллиона менее чем за сутки, что за 24 часа сделало ролик самым просматриваемым среди мировых рэп-баттлов.