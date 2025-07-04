Помилованная Путиным Савченко опровергла свое пленение

Помилованная украинская летчица Савченко опровергла свое пленение

Помилованная президентом России Владимиром Путиным украинская летчица и экс-депутат Рады Надежда Савченко опровергла свое пленение. Женщина опубликовала соответствующий ролик на странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

На видео Савченко в военной форме сидит на фоне кирпичной стены и призывает не верить фейкам о своей судьбе.

«Не в плену я. Свободна и жива. Борюсь за свободу украинцев», — заявила командир 105-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

О пленении Савченко ранее сообщил украинский журналист Всеволод Филимоненко. По его информации, колонна украинских военных, которыми командовала женщина, у села Синьковка попала под обстрел российской артиллерии и оказалась отрезана от основных подразделений.