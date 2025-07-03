Life: Помилованная украинская летчица Савченко могла вновь попасть в плен

Помилованная Путиным украинская летчица и экс-депутат Рады Надежда Савченко могла вновь попасть в плен. Об этом сообщил украинский журналист Всеволод Филимоненко в разговоре с экс-депутатом Рады Игорем Мосийчуком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), его слова приводит Life.ru.

Филимоненко со ссылкой на источники в Вооруженных силах республики (ВСУ) сообщил, что Савченко командовала штурмовой ротой 105-й бригады территориальной обороны во время ночной вылазки у села Синьковка. По его словам, колонна украинских военных попала под плотный обстрел российской артиллерии и оказалась отрезана от своих основных подразделений.

По словам Мосийчука, данная информация пока не подтверждена. При этом он подчеркнул, что с повторным возвращением Савченко из плена могут возникнуть трудности, так как она уже находилась в России в качестве осужденной военнопленной и, согласно Женевской конвенции, не должна была принимать дальнейшее участие в боевых действиях.

Ранее появлялись сообщения о том, что Савченко ликвидировали в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Впоследствии она опровергла данные заявления.