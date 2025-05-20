Помилованная Путиным Савченко опровергла сообщения о гибели в зоне СВО

Экс-депутат Рады Савченко опровергла сообщения о гибели в зоне СВО

Помилованная президентом России Владимиром Путиным для обмена бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко записала видео с фронта и опровергла сообщения о гибели в зоне специальной военной операции (СВО). Ее ролик публикует в Telegram издание «Страна.ua».

«Просто на фоне цветущей украинской калины хочу всем рассказать: я жива», — заявила женщина в видео.

Савченко командует ротой 131-го батальона 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины.

Ранее появились сообщения об уничтожении Савченко в зоне СВО. По информации российских военных корреспондентов, экс-нардеп попала под удар фугасной авиабомбы по штабу 112-й бригады ВСУ.