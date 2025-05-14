Стало известно об уничтожении в зоне СВО помилованной Путиным Савченко

Военный блогер Романов: Экс-депутат Рады Савченко была уничтожена в зоне СВО

Помилованная президентом России Владимиром Путиным для обмена бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко могла быть уничтожена в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом стало известно из сообщения в Telegram военного блогера Владимира Романова.

«В результате удара ВКС России ФАБом-3000, нанесенного 11.05.2025 по штабу 112 бригады ТрО ВСУ (территориальной обороны Вооруженных сил Украины, — прим. «Ленты.ру») — (...) [уничтожена] Надежда Савченко», — говорится в публикации.

Где именно был нанесен удар по штабу подразделения, не сообщается.

Ранее украинская пресса сообщала, что Савченко стала командиром роты в составе 112-й бригады ТРО ВСУ. Депутат Рады Марьяна Безуглая заявляла, что в ноябре 2024 года Савченко отдала приказ на отступление подразделения, который привел к значительному продвижению российских войск под Красноармейском (украинское название — Покровск).

Ранее в Госдуме рассказали о тактике ВСУ для удержания Красноармейска. По словам первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Виктора Водолацкого, Киев отправляет на данный участок необученных бойцов.