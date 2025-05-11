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12:58, 11 мая 2025Бывший СССР

В Госдуме рассказали о тактике ВСУ для удержания Красноармейска

Водолацкий: ВСУ перебрасывают необученных бойцов под Красноармейск
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Alex Babenko / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают необученных бойцов под Красноармейск в Донецкой Народной Республике (ДНР), чтобы как можно дольше удержать город. Об этой тактике рассказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в интервью ТАСС.

По данным Водолацкого российская армия окружила находящийся под контролем ВСУ Красноармейск, перекрывая пути доставки вооружения и ротацию личного состава. Депутат отметил, что для удержания города украинские военные стягивают к нему дополнительные силы. «Киевом перебрасываются подразделения, которые еще не прошли обучение, и плюс подразделения, которые наоборот прошли обучение на Западе, свернув программу: вместо трех месяцев — полтора», — сказал собеседник агентства.

Водолацкий уточнил, что переброска сил осуществляется поездами, которые идут через Польшу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что в боях за Красноармейск ВСУ потеряли несколько тысяч солдат. Известно, что город является важным узлом материально-технического снабжения украинских военных на территории ДНР.

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