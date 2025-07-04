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18:50, 4 июля 2025Наука и техника

Зафиксирован рост смертельной опасности алкоголя

AJPM: Алкоголь вызвал рост смертельных случаев гипертонии, особенно среди женщин
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Чрезмерное употребление алкоголя все чаще приводит к смертельным случаям гипертонии, особенно среди женщин. Как показало новое исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США, опубликованное в American Journal of Preventive Medicine, в 2020–2021 годах среднегодовое число смертей от гипертонии, связанных с алкоголем, выросло на 51,6 процента по сравнению с 2016–2017 годами.

За последние годы общее число смертей от гипертонии, связанных с алкоголем, выросло на 51,6 процента. Особенно резко — у женщин (прирост 55,7 процента), которые составляли более 60 процентов таких случаев. Причем алкоголь стал причиной все большего числа смертей именно среди женщин: его доля выросла с 18,9 процентов до 21,2. У мужчин эта доля осталась стабильной — около 13 процентов.

Авторы подчеркивают, что предотвратить рост можно с помощью политики ограничения доступности алкоголя: повышения налогов, регулирования плотности точек продаж и других проверенных мер.

Ранее ученые рассказали, что женский мозг может быть особенно уязвим к алкоголю: у женщин с зависимостью уровень микроглии — иммунных клеток мозга — резко снижается. Это может объяснять более высокий риск тревожности, депрессии и когнитивных нарушений.

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