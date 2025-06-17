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04:36, 17 июня 2025Наука и техника

Объяснена повышенная уязвимость мозга женщин к алкоголю

Biol Psychiatry: У женщин с алкогольной зависимостью снижается уровень микроглии
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LexScope / Unsplash

Женский мозг оказывается уязвимее к алкоголю: исследование Йельского университета, опубликованное в Biological Psychiatry, показало, что у женщин с алкогольной зависимостью снижается уровень микроглии — клеток иммунной системы мозга. У мужчин с таким же диагнозом аналогичных изменений не наблюдалось.

Как отмечают авторы, при регулярном употреблении даже небольших доз спиртного микроглия сначала активируется, пытаясь «починить» повреждения. Но с годами эти клетки истощаются и погибают. У женщин этот процесс начинается раньше, чем у мужчин, и может объяснять более высокий риск когнитивных нарушений, тревожности и депрессии.

В исследовании участвовали мужчины и женщины с легкой и средней формой зависимости. У всех измеряли активность микроглии при помощи ПЭТ-сканирования, проводили тесты на мышление и анкетирование на уровень стресса. Оказалось, что у здоровых женщин микроглии больше, чем у мужчин — возможно, из-за общей склонности к иммунным реакциям. Но при алкоголизме именно у женщин ее уровень резко падал, особенно в мозжечке — зоне, отвечающей не только за движение, но и за эмоции и мышление.

Ранее ученые раскрыли опасное влияние алкоголя на мозг — выяснилось, что даже спустя месяцы трезвости он может работать хуже. Исследование на крысах показало, что спиртное нарушает гибкость мышления и затрудняет принятие решений, и эти последствия сохраняются надолго.

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