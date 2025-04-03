Раскрыто опасное влияние алкоголя на мозг

Science Advances: После употребления алкоголя снижается гибкость мышления

Даже спустя месяцы после отказа от алкоголя мозг может работать хуже — к такому выводу пришли американские ученые, изучив поведение крыс, которым давали большие дозы спиртного. Исследование опубликовано в Science Advances.

В течение месяца подопытные крысы регулярно получали высокие дозы алкоголя, а затем на три месяца были полностью его лишены. После этого ученые проверили, насколько хорошо животные способны принимать решения и адаптироваться к изменениям.

В ходе теста крысам нужно было выбрать одну из двух кнопок, чтобы получить лакомство. Уловка в том, что «правильная» кнопка все время менялась. Чтобы успешно справиться с задачей, животные должны были запомнить прошлый опыт и быстро перестроиться.

Оказалось, что крысы, которые раньше пили алкоголь, делали больше ошибок и дольше привыкали к изменениям. Анализ их мозга показал, что у них хуже работала область, отвечающая за обучение и гибкое мышление. Этот эффект сохранялся даже спустя несколько месяцев трезвости.

По словам исследователей, это может объяснять, почему людям с алкогольной зависимостью так сложно отказаться от выпивки: ослабленные когнитивные способности мешают принимать верные решения и удерживаться от срыва.

Специалисты отмечают, что ухудшения заметили только у самцов — самки справлялись с задачами лучше. Теперь ученые собираются изучить, чем именно отличается реакция мозга у мужчин и женщин на длительное употребление алкоголя.