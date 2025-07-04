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18:46, 4 июля 2025Ценности

Российским мужчинам посоветовали носить костюмы со шлепанцами

Стилист Александр Рогов посоветовал мужчинам носить костюмы со шлепанцами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Victor VIRGILE / Gamma-Rapho via Getty Images

Российский стилист Александр Рогов посоветовал мужчинам обратить внимание на необычный тренд. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Эксперт отметил, что недавно писал про тренд на мужские вьетнамки. При этом в настоящее время он заметил, что данные шлепанцы стали главной обувью весенне-летнего сезона 2026 года. Они оказались широко представлены на мировых подиумах.

В качестве примера специалист привел фото манекенщиков с показов, которые сочетали вьетнамки с образами в различных стилях. Например, зачастую модели комбинировали их с костюмами, куртками и пиджаками.

Ранее в июле сообщалось, что трендом стал халат в качестве одежды на выход.

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