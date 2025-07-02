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16:22, 2 июля 2025Ценности

Халат в качестве одежды на выход стал трендом

Vogue: Халат в качестве одежды на выход стал трендом благодаря дизайнерам
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Hrecheniuk Oleksii / Shutterstock / Fotodom

Один домашний предмет гардероба в качестве одежды на выход стал трендом. Соответствующий материал появился на сайте французской версии журнала Vogue.

Речь идет о халатах, которые с появлением моды на домашнюю одежду приобретают все большую популярность. Так, данные изделия продемонстрировали многие дизайнеры. Например, в них дефилировали манекенщицы и манекенщики на показах брендов Tom Ford, Balenciaga, Chanel и Victoria Beckham.

Кроме того, на тренд обратили внимание знаменитости. В том числе в подобной интерпретации халата посетила Каннский кинофестиваль актриса Изабель Юппер, а певица Рианна прогулялась по Лондону.

Ранее в июле сообщалось, что популярный в 1980-х годах наряд, который носила принцесса Диана, вновь стал трендом летом 2025 года.

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