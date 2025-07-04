90-я пара «королевской двойни» появилась за полгода в российском регионе

В челябинском Перинатальном центре появилась 90-я пара королевской двойни

В российском регионе появилась 90 пара «королевской двойни» за полгода. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Матерью появившейся на свет юбилейной пары разнополых детей стала жительница Челябинска Мария. По ее словам, малышей назвали Макар и Полина. Младенцы родились в местном Перинатальном центре с разницей в минуту.

«Всего за текущий год здесь уже помогли появиться на свет 90 парам двойняшек и 6 тройняшкам», — рассказали в Миниздраве Челябинской области.

В апреле родившая пять двоен подряд россиянка стала матерью в 12-й раз. У 27-летней Натальи и ее супруга Павла родился сын Роман весом 3590 граммов и ростом 51 сантиметр.