Родившая пять двоен подряд россиянка стала матерью в 12-й раз

Жительница Вологодской области Наталья Кузнецова стала матерью в 12-й раз

Жительница Вологодской области Наталья Кузнецова, которая родила пять двоен подряд, стала матерью в 12-й раз. Об этом сообщает газета «Красный Север» во «Вконтакте».

По данным издания, многодетная семья Кузнецовых из деревни Спасское Грязовецкого округа вновь стала родителями. У 27-летней Натальи и ее супруга Павла родился сын Роман весом 3590 граммов и ростом 51 сантиметр.

«Теперь шестилетней Ире, которая тоже родилась одна, есть пара. Старшим двойняшкам, Вике и Теме, по семь лет, Денису и Егору — по пять, Паше и Милане — по три, Жене и Леше — по два, младшим Ксении и Саше — по годику», — говорится в публикации.

Ранее в апреле в Башкирии родилась необычная двойня. Министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин сообщил, что на свет появились дети с самым редким видом развития плодов.