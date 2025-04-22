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20:58, 22 апреля 2025Моя страна

В Башкирии родилась необычная двойня

В Башкирии родилась здоровая двойня с самым редким видом развития плодов
Екатерина Ештокина

Фото: Telegram-канал Айрата Рахматуллина

В Башкирии родилась необычная двойня. Об этом сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин в своем Telegram-канале.

«Сегодня на свет в городском перинатальном центре появились две замечательные девочки — монохориальная диамниотическая двойня», — написал чиновник. Рахматуллин объяснил, что это самый редкий вид развития плодов, где каждый из них имеет свой индивидуальный плодный мешок и общую плаценту.

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Министр рассказал, что девочки родились весом 2690 граммов и 2670 граммов. «Операция прошла в штатном режиме, дети и мама чувствуют себя хорошо. Мы поздравляем молодых родителей с этим чудесным событием и желаем здоровья, семейного счастья и благополучия!» — заключил Рахматуллин.

Ранее в апреле в российском регионе бывшая сиамская близняшка родила второго ребенка. Главврач Областной клинической больницы №2 в Челябинске Максим Угнивенко напомнил, что в 1990 году медикам удалось провести успешную операцию по разделению сестер.

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