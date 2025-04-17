Бывшая сиамская близняшка родила второго ребенка в российском регионе

Бывшая сиамская близняшка родила второго ребенка в Челябинске

Россиянка, пережившая операцию по разделению с сиамским близнецом, родила второго ребенка. Об этом сообщил на своей странице во «ВКонтакте» главврач Областной клинической больницы №2 в Челябинске Максим Угнивенко.

Он напомнил, что в 1990 году в учреждении родились сиамские близняшки. Медикам удалось успешно провести операцию по разделению сестер. В 2022 году, когда в больницу приехала рожать первенца местная жительница, — она оказалась одной из двух сиамских сестер. Россиянка родила здорового мальчика.

«А третья серия — история текущей недели. Теперь у нас в роддоме ОКБ№2 родилась здоровая девчонка, 3950 граммов», — сообщил врач. Он также добавил, что бывшим сиамским сестрам ничего не угрожает, и вероятность того, что у них может родиться сиамская пара — ничтожно мала.

Ранее Угнивенко рассказал, что в Челябинске россиянке провели за один наркоз сразу три операции. Врачи объединили три хирургических вмешательства: кесарево сечение, метропластику (восстановление матки) и герниопластику (устранение вентральной грыжи с установкой сетчатого протеза).