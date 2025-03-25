В Челябинске женщине за один наркоз провели сразу три операции

В Челябинске россиянке провели за один наркоз сразу три операции. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

В роддоме Областной клинической больницы №2 врачи объединили три хирургических вмешательства в одном процессе: кесарево сечение, метропластику (восстановление матки) и герниопластику (устранение вентральной грыжи с установкой сетчатого протеза).

Главврач учреждения Максим Угнивенко отметил, что такой подход позитивно скажется на здоровье женщины, которой не придется переносить повторную операцию и анестезию. «Наши доктора всегда стараются минимизировать риски мамы и ребенка, но и сохранить их качество жизни», — подчеркнул он.

По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Екатерины Воропаевой, проведение подобных операций во время родов — это большой вызов для всей медицинской команды. Известно, что сейчас пациентка выписана, уже находится дома и чувствует себя хорошо.

В ноябре 2024 года в Челябинске спасли родившуюся размером с ладошку девочку.