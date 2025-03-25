Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
17:57, 25 марта 2025Моя страна

В Челябинске женщине за один наркоз провели сразу три операции

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Челябинске россиянке провели за один наркоз сразу три операции. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

В роддоме Областной клинической больницы №2 врачи объединили три хирургических вмешательства в одном процессе: кесарево сечение, метропластику (восстановление матки) и герниопластику (устранение вентральной грыжи с установкой сетчатого протеза).

Главврач учреждения Максим Угнивенко отметил, что такой подход позитивно скажется на здоровье женщины, которой не придется переносить повторную операцию и анестезию. «Наши доктора всегда стараются минимизировать риски мамы и ребенка, но и сохранить их качество жизни», — подчеркнул он.

Материалы по теме:
Что такое постковидный синдром? Главные симптомы и лечение постковида, как его обнаружить и где получить помощь
Что такое постковидный синдром?Главные симптомы и лечение постковида, как его обнаружить и где получить помощь
6 октября 2021
«Люди охвачены тревогой» Как лучшие врачи России нашли способ помочь пациентам во время пандемии
«Люди охвачены тревогой»Как лучшие врачи России нашли способ помочь пациентам во время пандемии
3 сентября 2021

По словам заместителя главного врача по акушерству и гинекологии Екатерины Воропаевой, проведение подобных операций во время родов — это большой вызов для всей медицинской команды. Известно, что сейчас пациентка выписана, уже находится дома и чувствует себя хорошо.

В ноябре 2024 года в Челябинске спасли родившуюся размером с ладошку девочку.

    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскрыл подробности переговоров с Россией в Эр-Рияде

    Российский фондовый рынок вырос после заявления США о договоренностях

    PlayStation 5 получила важное обновление

    Врач рассказал о редком опасном последствии кошачьих царапин

    Экс-главе Серпухова предъявили обвинение во взятках

    Тимоти Шаламе похвастался курткой Боба Дилана за два миллиона рублей

    В популярном у туристов регионе России объявили штормовое предупреждение

    Ида Галич назвала лучший город Земли

    Нацбанк Украины перестанет рассчитывать курс гривны к рублю

    В Киеве раскрыли договоренности Украины с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше