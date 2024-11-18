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18:14, 18 ноября 2024Моя страна

В Челябинске спасли родившуюся размером с ладошку девочку

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Челябинские врачи спасли недоношенную девочку, которая родилась размером с ладошку. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Согласно материалу, София Леус появилась на свет весом всего 1,3 килограмма. Состояние младенца было крайне тяжелым, и врачи не могли дать никаких гарантий. Больше двух недель малышка провела в реанимации, прибавляя по 10-20 граммов в весе каждый день.

«В реанимации я читала Софии сказки, басни, стихотворения, песенки пела. И молилась у кувеза. На меня другие мамы, может быть, смотрели с удивлением. Но мы не теряли надежды на то, что все будет хорошо и с нашим ребенком все будет в порядке», — вспоминает мать девочки Наталья Леус.

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В конечном итоге малыша перевели из реанимации в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Там София пролежала еще полтора месяца, и к моменту выписки из больницы весила уже 1,9 килограмма. Однако у нее были трудности с дыханием из-за кислородного голодания, из-за чего родителям пришлось приобрести специальный датчик дыхания.

«В первую ночь дома у Софии пропало дыхание. Датчик сработал. Ребенок посинел и перестал дышать. Это было самое страшное. Все промчалось перед глазами. Но я не растерялась, перевернула на ручку и делала массаж сердца», — рассказывала россиянка.

Еще несколько лет заняла реабилитация, необходимая, чтобы Соня не отставала от своих ровесников. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Ранее в ноябре в Челябинске также спасли проглотившего железный крюк восьмимесячного ребенка.

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