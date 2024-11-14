В Челябинске спасли проглотившего железный крюк восьмимесячного ребенка

В Челябинске врачи спасли проглотившего железный крюк восьмимесячного ребенка

Врачи Челябинской областной клинической больницы спасли восьмимесячного ребенка, который случайно проглотил железный крюк. Подробности публикуют «Хорошие новости».

Ребенок поступил в экстренный приемный покой, поскольку родители предполагали, что он проглотил колпачок от ручки. Однако на рентгеновском снимке оказалось видно, что в организме юного пациента был металлический крюк, который медикам удалось успешно извлечь.

Сначала докторам было необходимо переместить крюк из кишки в более просторное место желудка, а потом подцепить и аккуратно, не повредив ткани, извлечь наружу. Врачам удалось избежать перехода на интубационный наркоз — они обогшлись масочным. Вся процедура заняла не менее часа.

«Поменять позицию достаточно большого инородного тела в маленьком желудке — технически тяжело. Ширина самого крючка внушительная, намного больше, чем ребро монеты. Несколько раз на уровне пищевода крючок срывался, приходилось снова ловить, перепозиционировать, чтобы он пошел по оси, не травмируя ткани», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Татьяна Лещева.

В сентябре россиянке с геморрагическим инсультом спасли жизнь. 58-летняя пациентка поступила в больницу, после чего врачи диагностировали разрыв аневризмы внутренней сонной артерии.