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17:49, 14 ноября 2024Моя страна

В Челябинске спасли проглотившего железный крюк восьмимесячного ребенка

В Челябинске врачи спасли проглотившего железный крюк восьмимесячного ребенка
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Врачи Челябинской областной клинической больницы спасли восьмимесячного ребенка, который случайно проглотил железный крюк. Подробности публикуют «Хорошие новости».

Ребенок поступил в экстренный приемный покой, поскольку родители предполагали, что он проглотил колпачок от ручки. Однако на рентгеновском снимке оказалось видно, что в организме юного пациента был металлический крюк, который медикам удалось успешно извлечь.

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Сначала докторам было необходимо переместить крюк из кишки в более просторное место желудка, а потом подцепить и аккуратно, не повредив ткани, извлечь наружу. Врачам удалось избежать перехода на интубационный наркоз — они обогшлись масочным. Вся процедура заняла не менее часа.

«Поменять позицию достаточно большого инородного тела в маленьком желудке — технически тяжело. Ширина самого крючка внушительная, намного больше, чем ребро монеты. Несколько раз на уровне пищевода крючок срывался, приходилось снова ловить, перепозиционировать, чтобы он пошел по оси, не травмируя ткани», — рассказала заведующая эндоскопическим отделением Татьяна Лещева.

В сентябре россиянке с геморрагическим инсультом спасли жизнь. 58-летняя пациентка поступила в больницу, после чего врачи диагностировали разрыв аневризмы внутренней сонной артерии.

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