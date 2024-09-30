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19:55, 30 сентября 2024Моя страна

Женщине с геморрагическим инсультом спасли жизнь в российском городе

Уфимские нейрохирурги спасли жизнь пациентке с геморрагическим инсультом

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Уфимские нейрохирурги городской больницы номер 21 спасли жизнь женщине с геморрагическим инсультом. Об этом сообщил и. о. министра здравоохранения РБ Айрат Рахматуллин в своем Telegram.

58-летняя пациентка поступила в больницу на скорой помощи, после чего врачи диагностировали разрыв аневризмы внутренней сонной артерии. Известно, что данное осложнение влечет за собой множественные изменения головного мозга.

«Смертность в подобных случаях достигает около 50 процентов. В связи с риском повторного разрыва аневризмы, нарастающей водянкой мозга и прогрессирующим угнетением сознания дежурной бригадой нейрохирургов и рентген-хирургов в срочном порядке была проведена двухэтапная гибридная операция. Сегодня пациентка готовится к выписке», — рассказал Рахматуллин.

Ранее в сентябре российские врачи спасли девушку с 13 стентами в сердце. Девушка с редким аутоиммунным заболеванием, которое поражает стенки крупных артерий сердца, обратилась за помощью в Тюмени.

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      Екатерина Ештокина
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