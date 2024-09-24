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20:48, 24 сентября 2024Моя страна

Российские врачи спасли девушку с 13 стентами в сердце

Врачи из Тюмени спасли пациентку Айнагоз Куандыкову с 13 стентами в сердце

Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области

Врачи из Тюмени спасли пациентку Айнагоз Куандыкову с 13 стентами в сердце. Об этом сообщили в Telegram-канале Здравоохранения Тюменской области.

Девушка с редким аутоиммунным заболеванием, которое поражает стенки крупных артерий сердца, обратилась за помощью из-за приступов стенокардии.

«Когда в очередной раз пациентка обратилась в больницу, то врачи сказали, что дальнейшее стентирование невозможно и направили в федеральные клиники. В Центре сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева ей провели аорто-коронарное шунтирование», — сказано в сообщении.

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Однако спустя год боли вновь вернулись к Куандыковой. Вследствие этого единственным решением могла стать повторная открытая операция на сердце, на которую решились только доктора ОКБ №1.

Операция длилась 12 часов. Скрупулезно, по миллиметру мы извлекали сердце, стараясь не травмировать другие ткани. Несколько раз я отчаивался. Особенно когда в третий раз, перешив артерию, которая снова не дала кровоток, я чуть не заплакал. Но сдаваться мы не собирались, наоборот, с еще большим усердием продолжали оперировать. И вскоре у нас все получилось

Никита Стогнийзаведующий кардиохирургическим отделением ОКБ номер 1

Отмечается, что через несколько месяцев после хирургического вмешательства девушка чувствует себя лучше. За ее состоянием по-прежнему следят доктора.

В августе российские врачи спасли мужчину с тяжелейшими ожогами. 22-летний мужчина наносил на асфальт разметку. Он пострадал в ДТП, получив ожоги 35 процентов тела из-за расплавленного до 230 градусов и разлитого на него вещества.

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      Екатерина Ештокина
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