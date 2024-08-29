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18:04, 29 августа 2024Моя страна

Российские врачи спасли мужчину с тяжелейшими ожогами

Врачи из Екатеринбурга и Красноуфимска спасли мужчину с тяжелейшими ожогами

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российские врачи спасли мужчину с тяжелейшими ожогами из-за расплавленного термопластика. Об этом сообщается на информационном портале «Здоровье уральцев».

Известно, что 22-летний мужчина наносил на асфальт разметку. Он пострадал в ДТП, получив ожоги 35 процентов тела из-за расплавленного до 230 градусов и разлитого на него вещества. «Пострадавшего в состоянии травматического шока доставили в больницу. Особенно глубокие раны находились в местах плотного прилегания одежды, которая пропиталась горючим материалом», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог Красноуфимской районной больницы Илья Ватолин.

Более двух недель доктора из Екатеринбурга и Красноуфимска боролись за жизнь пациента. Так, мужчина перенес девять операций, в том числе шесть пластических для восстановления кожи на поврежденных участках.

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После этого к лечению присоединились специалисты отделения ранней медицинской реабилитации, которые помогли россиянину вновь самостоятельно передвигаться и восстановить бытовые навыки. «Случай очень тяжелый и редкий», — заявили врачи.

Отмечается, что пострадавший выписан из ожогового отделения домой спустя два месяца лечения.

Ранее в августе российские врачи спасли новорожденного с отсутствием кожи. В Ростове-на-Дону врачи местной больницы обнаружили редкую генетическую патологию, которая привела к тяжелому заболеванию и лишению кожных покровов у ребенка.

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      Екатерина Ештокина
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