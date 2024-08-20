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20:22, 20 августа 2024Моя страна

Российские врачи спасли новорожденного с отсутствием кожи

В Ростове-на-Дону врачи спасли новорожденного с отсутствием кожи

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские врачи спасли новорожденного с отсутствием кожи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

Известно, что в Ростове-на-Дону врачи местной больницы обнаружили редкую генетическую патологию, которая привела к тяжелому заболеванию и лишению кожных покровов у ребенка. «Во время осмотра на большой площади тела отсутствовал эпидермис, даже от щадящего прикосновения к коже появлялся пузырь. Похожая ситуация возникает при получении ожога второй степени», — говорится в сообщении.

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Уточняется, что к лечению пациента, которому лишь несколько дней, подключились специалисты научных центров Ростова-на-Дону и Москвы. Вследствие работы докторов состояние ребенка стабилизировано.

В мае во Владивостоке также спасли новорожденного без легких. Ребенок родился в больнице в Спасске-Дальнем Приморского края, медики которой не обнаружили у него патологий. Однако через несколько минут доктора поняли, что новорожденный находится в тяжелом состоянии.

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      Екатерина Ештокина
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