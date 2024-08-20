В Ростове-на-Дону врачи спасли новорожденного с отсутствием кожи

Российские врачи спасли новорожденного с отсутствием кожи. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Ростовской области.

Известно, что в Ростове-на-Дону врачи местной больницы обнаружили редкую генетическую патологию, которая привела к тяжелому заболеванию и лишению кожных покровов у ребенка. «Во время осмотра на большой площади тела отсутствовал эпидермис, даже от щадящего прикосновения к коже появлялся пузырь. Похожая ситуация возникает при получении ожога второй степени», — говорится в сообщении.

Уточняется, что к лечению пациента, которому лишь несколько дней, подключились специалисты научных центров Ростова-на-Дону и Москвы. Вследствие работы докторов состояние ребенка стабилизировано.

В мае во Владивостоке также спасли новорожденного без легких. Ребенок родился в больнице в Спасске-Дальнем Приморского края, медики которой не обнаружили у него патологий. Однако через несколько минут доктора поняли, что новорожденный находится в тяжелом состоянии.