Во Владивостоке спасли новорожденного без легких

Российские врачи спасли новорожденного с редкой патологией. Соответствующий материал публикует портал «Восток Медиа».

Известно, что ребенок родился в больнице в Спасске-Дальнем Приморского края, медики которой не обнаружили у него патологий. Однако через несколько минут доктора поняли, что новорожденный находится в тяжелом состоянии, и через несколько часов за ним прибыл вертолет санавиации. Пациента на искусственной вентиляции легких экстренно доставили в реанимацию Краевой детской клинической больницы Владивостока.

Врачи оперативно обследовали мальчика и поставили диагноз: «сердечно-легочная патология на фоне тяжелого врожденного порока развития диафрагмальной грыжи». Выяснилось, что органы брюшной полости у ребенка располагались в грудной клетке, смещая сердце и сдавливая легкие.

Врачи сделали операцию новорожденному в условиях открытой реанимационной системы, так как переносить пациента в специализированное помещение было слишком рискованно. Хирургическое вмешательство прошло успешно, и впоследствии мальчика выхаживали в реанимации.

Сначала маленький пациент не мог самостоятельно дышать, однако в итоге сдавленные в течение всего внутриутробного развития легкие полностью восстановились. Сейчас его готовят к выписке.

В апреле россиянка родила четверню и удивила врачей. Главный врач Ярославского перинатального центра Сергей Кирдянов заявил, что это удивительный и редкий случай, так как родители не прибегали к процедуре ЭКО.