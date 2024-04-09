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20:14, 9 апреля 2024Моя страна

Россиянка родила четверню и удивила врачей

Жительница Костромы родила сразу четверых детей

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Жительница Костромы родила сразу четверых малышей — двух девочек и двух мальчиков. Об этом сообщает RuNews24.

Главный врач Ярославского перинатального центра Сергей Кирдянов заявил, что это удивительный и редкий случай, так как родители не прибегали к процедуре ЭКО. Он отметил, что по статистике четверня приходится на одни роды из 700 тысяч.

В семье уже воспитываются две девочки — им два года и семь лет. Администрация региона взяла семью под опеку, по поручению руководителя области были максимально оперативно осуществлены все меры поддержки. Так, семье помогли с регистрацией детей, женщина получила полную медицинскую поддержку, также пара получила материнский капитал — 100 тысяч рублей на каждого ребенка.

В ближайшее время семье также выплатят 200 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Женщине предоставят социальную услугу по присмотру детей, также благотворительные организации помогут с ремонтом.

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      Варвара Кошечкина
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