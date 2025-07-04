Россиянам раскрыли способы быстро отремонтировать жилье

Архитектор Боровская: Быстро сделать ремонт жилья поможет планирование бюджета

Не растягивать ремонт в квартире или доме на годы помогут грамотное планирование бюджета и составление графика работ. Способы быстро обновить жилье раскрыла россиянам архитектор и дизайнер интерьеров Мария Боровская в беседе с радио Sputnik.

По словам специалистки, перед ремонтом нужно трезво оценить финансовые возможности — нехватка средств часто становится причиной простоя рабочих и срыва сроков. Кроме того, важно составить детальный график проведения работ. Так, стоит заранее уточнить сроки поставки всех материалов и быстро реагировать на любые несостыковки.

При этом Боровская напомнила, что в многоквартирных домах шумные работы разрешены только в определенные часы. Архитектор подчеркнула, что в таких ситуациях нужно дать подрядчикам выполнить свою работу в рамках установленных норм и правил, проявляя терпение.

Ранее россиянам назвали способы преобразить квартиру без ремонта. Одним из самых простых решений будет замена текстиля: новые шторы, ковры и покрывала создадут другую атмосферу в помещении. Освежить пространство поможет также перестановка мебели.