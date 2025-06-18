Россиянам назвали способы преобразить квартиру без ремонта

Дизайнер Чмелева: Кардинально преобразить квартиру без ремонта поможет декор

Преобразить квартиру до неузнаваемости без ремонта поможет декор. Способы кардинально изменить интерьер без грязных работ назвала россиянам архитектор-дизайнер, основатель дизайн-бюро полного цикла ART Concept Алена Чмелева в беседе с радио Sputnik.

Одним из самых простых решений будет замена текстиля: новые шторы, ковры и покрывала создадут другую атмосферу в помещении. Освежить пространство поможет и перестановка мебели. «Добавьте акцентные элементы — постеры, зеркала, комнатные растения. Используйте декоративные наклейки или панели на стены, обновите дверные ручки или светильники», — посоветовала Чмелева.

Простая уборка позволит преобразить пространство без дополнительных затрат, добавила эксперт. Также можно добавить стильные аксессуары для хранения — плетеные корзинки, кожаные или картонные коробки.

Кроме того, важно определиться со стилем оформления. «Оттолкнитесь от цветовой гаммы помещения: декор не должен спорить с основными цветами, а лучше дополнять их. Для этого используйте правило трех: три основных оттенка в декоре, которые перекликаются с другими элементами интерьера», — пояснила Чмелева.

Ранее россиянам дали совет по выбору квартиры. Так, эксперты советуют сначала оценить потребности — сколько спален необходимо, какая техника будет иметься в пользовании и как хозяин планирует зонировать пространство в квартире.