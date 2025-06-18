Россиянам дали совет по выбору квартиры

Дизайнер Зайцева: Перед поиском квартиры стоит оценить собственные потребности

Начиная поиски квартиры, прежде всего стоит оценить собственные потребности. Таким советом с агентством «ФедералПресс» поделилась дизайнер Ольга Зайцева.

Под анализом функциональных потребностей покупателя эксперт подразумевает. сколько спален ему необходимо, какая техника будет иметься в пользовании и как хозяин планирует зонировать пространство в квартире. Ошибка на этом этапе, по словам Зайцевой, неминуема даже, если площадь искомого объекта составляет 150-200 квадратных метров.

Большое значение также имеет район экспозиции. При поисках квартиры нужно учитывать наличие магазинов, учреждений для детей, близость к дорожным трассам и промышленным зонам. Соседство со стройкой или круглосуточным заведением может перечеркнуть любые достоинства квартиры, предупреждает дизайнер.

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