Назван плохо влияющий на психику интерьер

Строительный эксперт: Фальшкамень в интерьере плохо повлияет на психику

Глянец и фальшкамень могут негативно влиять на психику человека. Таким мнением с NEWS.ru поделился строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Глянцевые панели или краски, особенно на стенах и потолках, станут раздражать взгляд, поскольку их зеркальная поверхность отражает не только дневной свет, но и точечные источники света в ночное время — автомобильные фары, уличные фонари, вспышки от велосипедов. Фальшкамень или псевдодревесина могут обладать искусственной рельефностью. Она быстро теряет свежесть, а при близком рассмотрении глаз распознает подделку, что вызывает ощущение обмана.

Негативным эффектом обладают холодные поверхности, например, имитирующие металл подлокотники — они слишком сильно взаимодействуют с кожей и утомляют, что может незаметно ухудшать психоэмоциональное состояние человека. Эксперт напомнил, что интерьер — это не только «картинка», но и тактильный опыт. При этом все, что вступает в диссонанс с ощущениями тела, вызывает раздражение, поэтому таких элементов в оформлении жилья стоит избегать.

Ранее улучшение дизайна квартиры назвали одной из причин подорожания аренды жилья. По словам руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова, в настоящее время влияние на рынок в значительной степени оказываются арендаторы, для которых важно хорошее состояние квартиры и эстетика, а также качественный ремонт.