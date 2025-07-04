«Я недоволен». Трамп после разговора с Путиным прокомментировал урегулирование конфликта на Украине и поставки оружия Киеву

Трамп после беседы с Путиным заявил, что недоволен ситуацией вокруг Украины

Президент США Дональд Трамп после разговора с российским коллегой Владимиром Путиным выразил неудовлетворение касательно ситуации вокруг Украины. По мнению американского лидера, в ней нет прогресса.

Мы также поговорили о конфликте на Украине, я недоволен. Прогресса [в урегулировании конфликта] нет Дональд Трамп президент США

Он также рассказал, что обсудил с Путиным и другие вопросы, в частности, Иран.

Разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля. Стороны общались около часа и затронули широкий круг тем.

Российский лидер подчеркнул, что Москва не отступится от своих целей по устранению причин конфликта на Украине. Как уточнил помощник главы страны Юрий Ушаков, этими целями является устранение первопричин российско-украинского конфликта.

Путин также проинформировал Трампа о реализации стамбульских договоренностей между Россией и Украиной. Он отметил, что Москва продолжает искать переговорное решение конфликта.

Трамп прокомментировал поставки военной помощи Украине

Трамп сказал, что США продолжают передавать военную помощь Украине вопреки истощению американских запасов.

Мы даем оружие, но мы дали так много оружия, но мы даем оружие, и мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, [предыдущий президент США Джо] Байден опустошил нашу собственную страну Дональд Трамп президент США

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. В их числе десятки ракет для систем ПВО Patriot.

NBC News указывал, что часть поставленных грузов уже находится в Европе, но еще не оказалась у Украины. Среди боеприпасов — ракеты для систем ПВО Patriot, высокоточные артиллерийские снаряды, ракеты Hellfire, которые Украина запускает с истребителей F-16.

Трамп поговорит с Зеленским

Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский проведут телефонный разговор на фоне роста напряженности в двухсторонних отношениях, сообщила газета Politico.

Как рассказали двое политиков, знакомых с планами Вашингтона и Киева, переговоры пройдут в пятницу, 4 июля. «Скоро будет организован телефонный разговор между Трампом и Зеленским», — пишет издание.

Financial Times со ссылкой на источники отмечало, что политики намерены обсудить снижение военной помощи Киеву в ходе предстоящего телефонного разговора.

Ожидается, что Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудят внезапную остановку некоторых ключевых поставок американского оружия в Киев Financial Times

По данным источников, знакомых с подготовкой разговора, Зеленский также намерен обсудить возможность будущих поставок вооружений на коммерческой основе.

Зеленский выразил желание встретиться с Путиным

Президент Украины заявил, что для достижения мира ему необходима встреча с президентом России.

Нам необходима встреча лидеров, если мы хотим достижения мира Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, встреча на уровне лидеров необходима, поскольку, по мнению Зеленского, именно Путин принимает в России решения.

Зеленский также заявил, что заместить часть оружия, которое поставляли США Украине, европейским невозможно. Украинский лидер уточнил, что Европа в том числе не сможет предоставить Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

