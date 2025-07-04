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00:41, 4 июля 2025Мир

Трамп высказался о военной помощи Украине

Трамп заявил, что США продолжают передавать военную помощь Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент Дональд Трамп прокомментировал поставки военной помощи Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Трамп подчеркнул, что США продолжают передавать военную помощь Украине вопреки истощению американских запасов.

«Мы даем оружие, но мы дали так много оружия, но мы даем оружие, и мы работаем с ними и пытаемся им помочь, но, знаете, [предыдущий президент США Джо] Байден опустошил нашу собственную страну», — заявил он.

Ранее постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Вашингтон приостановил поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений. В их числе десятки ракет для систем ПВО Patriot.

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