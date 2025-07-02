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16:46, 2 июля 2025Мир

США подтвердили приостановку поставок оружия Украине

Fox: Постпред США при НАТО Уитакер заявил о приостановке поставок оружия Киеву
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Balik / U.S. Air Force via AP / AP

Вашингтон приостановил поставки вооружений Киеву. С таким заявлением в эфире телеканала Fox News выступил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

«В первую очередь мы должны заботиться о нуждах Соединенных Штатов. Пентагон всегда это делает — следит за тем, чтобы у США были стратегические оборонные возможности, необходимые для проецирования силы», — сказал американский дипломат.

Ранее журнал Politico сообщил, что США приостановили поставки на Украину некоторых зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, опасаясь сокращения собственных запасов вооружений.

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