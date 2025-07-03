Зеленский признал невозможность замещения оружия США на европейское

Зеленский сообщил, что заместить часть оружия США на европейское невозможно

Заместить часть оружия, которое поставляли США Украине, на европейское невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Украинский лидер уточнил, что Европа в том числе не сможет предоставить Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. В связи с этим Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на продолжение поставок оружия Соединенными Штатами на Украину.

Вместе с тем политик рассказал, что 4 июля может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что США шокировали Европу решением остановить помощь Украине. О реакции европейских чиновников сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источник.