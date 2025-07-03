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18:31, 3 июля 2025Бывший СССР

Зеленский признал невозможность замещения оружия США на европейское

Зеленский сообщил, что заместить часть оружия США на европейское невозможно
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Toby Melville / Reuters

Заместить часть оружия, которое поставляли США Украине, на европейское невозможно. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает Telegram-канал «Политика Страны».

Украинский лидер уточнил, что Европа в том числе не сможет предоставить Киеву ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. В связи с этим Зеленский сообщил, что Украина рассчитывает на продолжение поставок оружия Соединенными Штатами на Украину.

Вместе с тем политик рассказал, что 4 июля может провести телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что США шокировали Европу решением остановить помощь Украине. О реакции европейских чиновников сообщило издание Bloomberg со ссылкой на источник.

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